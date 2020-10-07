《綜藝玩很大》主持人小鬼（黃鴻升）上月16日因主動脈剝離驟逝，節目停工三個禮拜，與他共同主持的夥伴們吳宗憲、KID（林柏昇）難過到考慮收掉節目。在小鬼追思演唱會結束的隔天，兩人強打起精神赴澎湖開錄節目，吳宗憲更驚喜回歸黃隊隊長，向天上的摯友喊話：「小鬼，幫你扛一下啦！保證扛得住！」

製作單位7日在臉書粉絲團開直播，除了主持人憲哥與KID，還有來賓丫頭、張棋惠、柯有倫、李易、臧芮軒及凱莉，一開始大家的臉色還有點凝重，在憲哥的鼓勵下才逐漸展開笑顏。KID被問到《玩很大》第一次沒有小鬼的心情，他回「OK的」，還與李易模仿小鬼的口頭禪和笑聲，頓時讓氣氛緩和不少。

憲哥告訴大家：「難過的話請在鏡頭外，在人前我必須更堅強。」此時，紅隊突然拿出一份禮物，上面寫著「期間限定」，憲哥一打開後，居然是一件黃隊衣服，KID當場被嚇到，不斷大聲吼叫：「起雞皮疙瘩耶！逃了4年了！你終於回來了！鬼哥我愛你！」

原來憲哥早就先跟製作單位串通好，將要卸下關主的身份，回歸到黃隊隊長職務，貼心的替小鬼扛下重責，他笑說：「好啦！就陪大家玩一下啦！」表示當初當關主絕對不是偷懶，而是自認是一台超級過關機器，還搞笑地要求每個人摸他的手臂肌肉，證明不是臭蓋的，現場氣氛變得溫馨又歡樂。

(中時新聞網)