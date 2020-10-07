陳其邁備詢首登場 議員問：「美豬」敢吃嗎？

高雄巿長陳其邁7日進議會備詢，國民黨巿議員黃紹庭認為，陳市長的議會「處女秀」明顯不及格，不僅對於議員們的問題實問虛答、避重就輕更不願具名簽署拒絕讓毒萊豬進入高雄市的聲明書。

黃紹庭臉書指出，根據統計，目前全世界已有超過160個國家拒絕進口含瘦肉精的美豬，台灣在國民黨執政時期僅開放30月齡以下的美牛輸台，堅守「牛豬分離」原則，但為何民進黨的蔡英文政府卻沒有辦法拒絕美方壓力，以粗暴、倉促及黑箱的決策方式，無預警宣布開放美豬牛瘦肉精進口，不願意與國人及在野黨溝通，也漠視民意的聲音。

當年陳其邁市長曾義正嚴詞地說「美豬進口總統下台」，如今他的態度卻是昨非今是、前後不一，完全是兩套標準，形同是昔日的「陳立委」，超越時空打臉現在的「陳市長」，請陳其邁市長具體回答向高雄市民說清楚：到底要不要瘦肉精零檢出？曾為醫者的陳市長，你自己願不願意吃含有瘦肉精的豬肉？你願不願意你的高雄市民吃含有瘦肉精的豬肉？

如果都不願意，那就請陳其邁市長「硬起來」，別讓帶有瘦肉精的豬肉進到高雄市，危害高雄市民的健康與生命安全！

最近這段時間，面對外界質疑開放美豬牛瘦肉精的態度及標準大轉彎， 不管是蔡英文總統或陳其邁市長，總是喜歡用「時空背景不同」，試圖雲淡風輕一筆帶過，但別忘了，當年立院三讀通過美牛進口、不分朝野訂定「牛豬分離」原則附帶決議的時間點，是晚於「國際食品法典委員會」（CODEX）通過瘦肉精殘留標準的時間，足足晚了約20天。

當時擔任民進黨不分區立委的陳其邁市長，如今口口聲聲說「時空背景不同」，請問是現在台灣人民的身體，對於瘦肉精已經百毒不侵，所以可以進口含瘦肉精的豬肉？所以捍衛民眾生命健康及食品安全標準不同？答案恐怕都不是。

唯一的時空背景不同，只有當年在野的民進黨，現在完全執政就連要開放美豬牛瘦肉精如此重大的政策，立法程序、國人溝通都省略了，直接是蔡政府說了就算！

針對陳其邁市長端出的第一本預算書，黃紹庭也發現有諸多問題，關於明年度食品安全衛生相關預算的編列，包含抽檢及檢驗的預算，市府都沒有增加，人員編制也沒有增加，在沒人、沒錢的情況下，要如何執行陳市長口中所宣稱，一旦萊豬進到高雄，就要以10倍的抽查量來維護高雄市民「食」的安全？

對於陳其邁在高雄市議會接受質詢的傲慢態度、總預算案籌編不夠重視食安等，已經讓全體高雄市民看穿手腳，證明陳市長只會選舉、只會喊口號，完全是「說一套、做一套」，高雄市府到底能不能真的保障市民食的安全、吃得安心，實在是非常令人擔憂。

(中時 )