雙十國慶封閉埔鹽交流道。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

溪湖鎮國慶踩街重要路口進行交通管制。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

迎接國慶連假，彰化縣警察局從9日起至10月11日止，為期3天，在各重要道路部署警力加強交通疏導，埔鹽系統交流道9、10日0時至24時封閉匯入國1南下匝道，另於10、11日0時至24時封閉匯入國1北上匝道，請利用鄰近交流道上國道1號高速公路或替代道路。

彰化縣政府10日在溪湖鎮舉辦「國慶踩街、彰化起飛」，由溪湖國小西環路側門出發→沿西環路→右轉員鹿路3段→右轉二溪路1段→至溪湖國小正門返回，活動時間自上午8時至中午12時，踩街沿線道路屆時將實施封閉管制，也請路過民眾盡量避開活動路線，可改道行駛台19線東環路、彰水路、西環路南段、福德路等替代道路。

另外封閉埔鹽交流道期間，台76線欲轉國道1號南下的車輛，西行可由埔心交流道→左轉埔心聯絡道→右轉縣148線（員鹿路）→國道1號員林交流道，東行由埔鹽交流道→右轉台19線（彰水路）→左轉縣148線（員鹿路）→國道1號員林交流道。台76線欲轉國道1號北上的車輛，東行由埔鹽交流道→左轉台19線（彰水路）→國道1號彰化交流道，西行由員林交流道→右轉台1線→國道1號彰化交流道。

此外，國道1號彰化交流道、員林交流道，假期因實施精進式匝道儀控管制，常導致等待上國道車流回堵至平面道路，南來北往的民眾請提早規劃，改由北斗交流道上國道1號或由和美交流道上國道3號，或可選擇改走台61線西濱快速公路，以避開易壅塞路段。

每逢假日，鹿港天后宮周邊因遊客多，道路實施車輛管制，鹿港鎮公所於鎮內規劃有15處停車場，共計停車格1827格，請民眾多加利用停車導引資訊系統，導引車輛停放後，再騎乘YouBike遊玩鹿港鎮區。

外縣市遊客可由國道1號下彰化交流道→接彰鹿路進入鹿港，或由台76線、台17線及台61線→接縣144線道路進入鹿港區。詳情可上彰化縣警察局交通警察隊官網。

(中時 )