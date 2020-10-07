故前總統李登輝奉安禮拜今（7）日上午於五指山國軍示範公墓舉行，總統府也公布李登輝墓誌銘，強調李登輝帶領台灣走出歷史悲哀，邁向民主幸福。卸任以還，猶繫念團結人民，為深化台灣民主而鞠躬盡瘁。

以下是前總統李登輝墓誌銘全文：

古昔孟夫子「民為貴」之至言，肇啟以民為本思想；迨至當今台灣擺脫威權統治，實現以民為主之體制；實先生之開明，有以致之。

先生幼憫佃農苦辛，志業農經；負笈美國康乃爾大學，取得博士學位。返國敷教上庠、出任行政院政務委員，洊歷台北市市長、台灣省政府主席。開務成物，厚實經建之礎基；經世濟民，憂樂民生之福祉，清慎勤能，悉昭令績。國民大會第七次會議，膺選第七任副總統；股肱輔弼，襄贊功宏。經國先生崩殂，依法繼任總統；經綸穎振，紹隆前緒。國民大會第八次會議選舉，再承大統；革故鼎新，厲精為治。嗣經公民直選，當選台灣首位民選總統，帶領台灣走出歷史悲哀，邁向民主幸福。卸任以還，猶繫念團結人民，為深化台灣民主而鞠躬盡瘁。

先生篤信耶穌，行公義、好憐憫。執持「民之所欲，長在我心」之意念，證成「我是不是我的我」之哲思。秉軸運籌，則天去私；明見熟策，以遂民情。外護主權，協和共榮；國富民樂，斯土乂安。泰山其頽，哲人其萎，衆民悼念，舉世追思。謹恭誌行誼，用垂萬祀。銘曰「天乾地坤，行健載物，為公無我，超然屹屹，民主先生，令名孔彰，聖德功烈，巍巍蕩蕩。」

(中時 )