台南市官田區公所5年前推動菱角殼回收燒製菱炭再利用，從第1年的50噸，成長到今年上看200噸，協助去化菱角殼達總量4成之多。（莊曜聰攝）

台南市官田區長顏能通5年前開始推動收購農業廢棄物菱角殼，後來又輔導成立各社區認股的官田烏金社區合作社，燒好的菱殼炭開發出多種周邊產品，可除臭、過濾水質等，現在又與業者合作，開發菱炭精油、機能性布料做成的涼感巾等，提高產值，使得菱殼收購量也逐年增加，從一開始每年50公噸，今年收購將突破200公噸，去化廢棄物又增加社區收益。

台南官田是全台最大的菱角產地，產量占全台7成以上，以年產量近7000公噸計算，光是菱角殼就有上千公噸，菱角殼屬於農業廢棄物，清潔隊不負責處理，農民只能堆肥或焚燒，前者耗時又會產生腐臭味，後者則會造成空汙，相當麻煩。

顏能通5年前接任區長，從稻殼炭示範發想，與學者研究利用同樣方式去化菱角殼，取得初步成果後，成立官田烏金合作社，打造專屬的燒窯，向農民回收菱角殼製作菱殼炭，第一年回收約50公噸，僅占總量5％。

這段期間也不斷與學界、業界合作開發菱殼炭的用途，一開始是空氣清淨包，可放在冰箱或密閉空間吸附異味，也用來淨化水質，也有農民絞碎後添加在雞隻飼料中強化腸胃，後來還開發出菱炭杯、菱炭能量石、菱炭手工皂、菱炭精油，今年菱角節還推出結合機能性紡織的菱炭涼感巾，相當特別。

這幾年漸上軌道，顏能通說，每年回饋社區的金額逐漸增加，去年盈餘還有40多萬，菱角殼收購量也增加到180公噸，今年則上看200公噸，可望處理掉4成的菱角殼，循環經濟效果看得到，不論是環保、地方創生與文創產業的發展，都有受益。

(中時 )