華新科9月營收月增4.5％ 36.62億元創近兩年新高 16:072020/10/07 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新科（2492）盤後公告9月營收，以35.62億元寫下2018年11月以來新高紀錄，月增4.5％；同集團的佳邦（6284）則續創新高，月增10％，單月營收達5.72億元。 華新科表示，9月合併營收35.6億，較8月增4.5％，與去年9月比增50.3％，累計較去年增8.7％，茲因5G新機陸續發表及中國地區十一長假提前拉貨。 惟法人估算，華新科扣除佳邦認列的營收，9月營收月增約1億元。 (工商 ) #華新科 #佳邦 #月增 #月營收 #比增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 光寶9月營收月增10％ 創今年單月新高 17:312020/10/07 財經 世豐螺絲9月合併營收衝2.07億元、年增55.76％ 10:542020/10/07 財經 新台幣升值影響 中菲行9月營收月減0.99％ 17:282020/10/07 財經 《航運股》兩岸運輸加溫 中菲行9月營收年增2成 11:082020/10/07 財經 吉茂大啖轉單 9月營收再締新猷 04:102020/10/07 證券．權證 由田9月營收 創今年新高 15:202020/10/07 財經 《電機股》氣立9月營收年增逾3成 2021年營收挑戰新高 08:522020/10/07 財經 群光9月及第三季營收 雙雙突破歷史新高 14:312020/10/07 財經 《電腦設備》新普科9月營收衝過80億元 創新高 08:182020/10/07 財經 《資訊服務》安碁資訊9月營收創今年單月新高 16:312020/10/07 財經 財經熱門新聞 新台幣升破29元！美元好便宜該分批買進？ - 財經 《半導體》群聯9月營收雙增 創同期新高 - 財經 - 時報資訊 兇手抓到了！6天崩700點 竟是摩台大搬家害慘 - 財經 大盤上空無壓力 分析師：台股10月驚奇 5個股將狂噴 - 財經 中鋼企業工會澄清：與「中鋼集團工會」屬不同法人組織 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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