華新科（2492）盤後公告9月營收，以35.62億元寫下2018年11月以來新高紀錄，月增4.5％；同集團的佳邦（6284）則續創新高，月增10％，單月營收達5.72億元。

華新科表示，9月合併營收35.6億，較8月增4.5％，與去年9月比增50.3％，累計較去年增8.7％，茲因5G新機陸續發表及中國地區十一長假提前拉貨。

惟法人估算，華新科扣除佳邦認列的營收，9月營收月增約1億元。

(工商 )