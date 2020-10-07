光磊（2340）7日召開法說會，看好結合穿戴裝置的智慧醫療商機、感測元件應用市場向智能家電、環境偵測領域擴大延伸，將大幅增加感測元件的數量；以及全力投入開發的VCSEL激光器，有機會成為下一個明星產品。

此外，為追求永續成長，不排除藉由私募方式引進最新技術，製造世界第一的感測元件產品，盼帶領公司朝市值百億、營收百億的「雙百億」目標挺進，躋身光電半導體元件領導大廠。

總經理黃年宏表示，受到新冠肺炎疫情影響，今年以來整體穿戴裝置的出貨量成長雖略微放緩，但搭載健康檢測性能的需求大幅提升，相關零組件市場仍保有相對強勁的成長能動。而憑藉具競爭力的感測元件技術平台，光磊近期再成功打入品牌手機大廠新一代智慧手錶供應鏈，供應相關感測元件。

黃年宏指出，光磊不僅是單純的感測元件供應商，而是提供一個落實商化應用的技術平台服務商。客戶可以在光磊的感測元件平台上明確訂定產品規格和品質驗收標準等，再透過技術研討會議與實驗設計（DOE）來確保量產性，由光磊進行代工生產，此舉也有助提升光磊的工程技術層次，拉開與同業的競爭差距。模式類似晶圓代工與客戶間的策略合作伙伴關係。

黃年宏看好公司未來一年的二大發展趨勢。首先是感測元件應用市場的延伸開展，包括具備健康檢測功能的智慧穿戴裝置、智能家電、環境偵測等市場皆蘊藏龐大商機，光磊將優先鎖定穿戴裝置如智能手錶的發光與感測元件、藍芽耳機的距離感測元件（Proximity sensor），以及智能家電如掃地機器人的飛時測距（ToF）感測器等利基市場切入。

黃年宏進一步指出，穿戴裝置多以光學方式取得使用者的心跳、血氧、甚至是血壓、血糖、水分汗液等數據，為了提升感測數據的準確度，廠商會使用更多的綠光LED與紅外線LED，並增加感測元件之數量與體積，帶動顆數需求呈現倍數成長。

其次，VCSEL（Vertical Cavity Surface Emitting Laser，垂直腔面發射激光器）應用需求長期看好，從先前的3D感測的人臉辨識和OLED全面屏等，不僅持續擴大VCSEL激光器在智慧手機的滲透應用，因應5G時代來臨，資料中心需求增加，也同步拉升VCSEL的成長動能。光磊全力投入VCSEL激光器的開發，預計於明年第二季可試產並交由客戶測試驗證，一旦獲客戶導入採用，有機會成為公司下一個明星產品。

近年光磊淡出傳統LED生產，轉向布局高成長、高技術性、利基型的產品與市場，並與國際大廠密切合作，與客戶共同開發高附加價值的產品為主。展望未來，光磊將以感測元件為主，搭配LED元件，持續開拓新客戶與新應用市場，蓄積長期營運成長動能。

(工商 )