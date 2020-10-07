小別勝新婚，人生中有許多短暫分離的場景都是為了下一次美好相逢。台北富邦銀行為了提升客戶服務體驗，即將於10月8日晚上22:00至10月10日晚上22:00停機進行新銀行系統升級，與客戶短暫別離48小時，於此期間所有自動化設備和帳戶、金融卡各項交易都將暫停使用（信用卡可如常刷卡消費）。此次蛻變，北富銀做好萬全準備、步步為營，以迎接新生般的喜樂之心，邀請客戶一同為蛻變時刻倒數，10月8日當天，全台127家分行連線，前100名來行客戶即致贈客製化的暫別幸運物「綠色乖乖」，取其一路綠燈、順順利利的好兆。

北富銀表示，新銀行系統的建置涵蓋產品開發、服務規劃、業務執行、數位技術、風險控管、作業流程等多元面向，與印度最大的跨國企業-塔塔顧問諮詢服務公司（Tata Consultancy Services；TCS）共同開發，該公司為全球市值第二大的資訊科技服務商，業務版圖遍及全球46個國家，橫跨運輸、金融、網路等各產業的軟體系統。此次花了5年籌備，動員73萬人次的努力，並進行8次大規模的平行測試，北富銀新銀行系統即將於10月10日晚上22:00後嶄新亮相，成為全台第一家將企金與消金服務整合在同一個銀行系統的銀行，徹底實現「以客戶為中心」的經營理念。

新銀行系統升級後，北富銀將可加快服務效能、提升產品上市速度、擴充與第三方合作的靈活性，讓客戶服務體驗更加快意美好；此外，新銀行系統可省電40％，一年約可省下13.5萬度電，根據經濟部能源局2019年統計，每省一度電可減少排放0.509公斤二氧化碳，換算下來，新銀行系統可減少排放68.7公噸二氧化碳，為綠色環保多盡一份心力。

有別於傳統上短暫別離的憂心，北富銀事先做足各項準備工作，蓄勢待發，不僅早在系統升級前60天起全面啟動通知機制，透過多方管道、多頻次告知客戶停機事宜，也運用影像說故事的影響力，以幼童因參加營隊而與父母短暫分別，在經歷鍛鍊後，以更成熟懂事的面貌團聚的喜悅，傳達北富銀為了精益求精，不得不與客戶暫別的心境轉折，希冀讓客戶瞭解暫別後的系統升級將帶來更多驚喜與微笑。

此外，北富銀也增設諮詢團隊與專線0809-008890（撥撥就靈）、02-66008890（撥撥就靈），停機期間不打烊，24小時陪伴客戶解決難題；若停機期間客戶臨時有緊急資金需求，10月9日至10月10日早上9:00至晚上22:00，北富銀全台127家分行隨時待命，盡心盡力達成使命，讓客戶安心無虞。

(工商 )