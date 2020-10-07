反覆高燒的小女嬰軀幹、四肢，甚至嘴巴都出現紅疹、紅色丘疹。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

反覆高燒的小女嬰軀幹、四肢，甚至嘴巴都出現紅疹、紅色丘疹。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

女嬰父親身上殘留帶狀皰疹（水痘）痕跡。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

新住民媽媽也被感染出水痘。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院小兒科醫師余孟恭向女嬰父母說明水痘病毒感情形。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院小兒科醫師余孟恭提醒，該打的疫苗一針都不要懈怠。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

新冠肺炎疫苗何時問世不得而知，醫師提醒家長千萬別忽略孩子應常規接種的疫苗，「一針都不可懈怠」！台中有位未滿1歲女嬰，差幾天就可施打水痘疫苗，竟被罹患帶狀皰疹的爸爸傳染水痘病毒，未施打過水痘疫苗的新住民媽媽也感染，一家三口被迫一起戰「痘」！

女嬰父親是台中市人，一家人配合他的工作長住離島，新手爸爸見女兒高燒不退並長皮疹，就診兩次，當地醫師懷疑感染水痘且擔憂有併發症，建議回台灣就醫。氣候因素影響，女嬰發病後第4天才飛回本島，孩子除高燒，水痘愈長愈多且食慾極差，一下飛機趕緊送急診。

台中慈濟醫院小兒科醫師余孟恭指出，女嬰到急診室時頭、臉與軀幹出現紅疹、紅色丘疹，合併嚴重搔癢，導致水痘破裂與局部皮膚細菌感染；住院後，從女嬰接觸史清查傳染源，發現孩子發病前兩周，父親曾患帶狀皰疹，沒幾天孩子也反覆發高燒且冒出細小紅色皮疹。

可怕的是女嬰母親陪病3天，也冒出紅色皮疹，醫師詢問才知道，女嬰母親是來自越南的新住民，從未施打過水痘疫苗，因孩子長水痘也被傳染。父親持續觀察外，女嬰跟母親都投以抗病毒、止癢的抗組織胺及治療細菌感染的抗生素等藥物。住院5天後，女嬰從最初的水疱發展到膿疱最後結痂，母親則在用藥後快速好轉。

余孟恭指出，治療水痘最好的方式是注射疫苗，只要曾經接種過疫苗，身體多少還是會有抗體具有保護力，即使再次感染水痘病毒，症狀會輕微一些，併發症狀也會少一點。他建議女嬰滿周歲後，仍應再施打水痘疫苗，讓保護抗體維持更高、更好。

「長水痘，不可輕忽，因為要擔心的不只是留下痘疤而已。」余孟恭提醒，除有重症疑慮的出血性水痘，感染水痘的幼兒須留意有無繼發性細菌感染、敗血症或腦炎等併發症；老年人則應注意是否有肺炎、敗血症等併發症，及時適當治療十分重要，才能避免致命危機。

(中時 )