美國總統川普再擲震撼彈，喊停疫情紓困法案協商待大選後再談，衝擊周二美股劇烈震盪，四大指數變臉翻黑，台股盤初受波及氣色欠佳，一度下探12619.81點，惟權王台積電(2330)突圍翻紅，偕權值大咖聯電(2303)、聯發科(2454)、南亞科(2408)等力抗空頭，加以太陽能族群茂迪(6244)、元晶(6443)及MOSFET概念股大中(6435)、富鼎(8261)等火力全開，拉升指數翻紅走揚，保住12700點及月季線大關，終場加權指數上漲42.14點為12746.37點，成交值為1629.92億元。今日外資(不含外資自營商)買超58.0125億元，投信買超4.8287億元，自營商買超17.2289億元，三大法人買超80.07億元。

權值股今日強扮突圍特攻隊，晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303)抗跌有撐，明日召開法說的股王大立光(3008)亦回神止跌，獲外資力挺千元實力的聯發科(2454)吸引買盤搶進大漲半根停板，為多頭注入強心針。DRAM族群南亞科(2408)9月營收雙增，下周一法說前獲本土法人持續加碼激勵股價強彈5%，鼓舞華邦電(2344)、旺宏(2337)同步勁揚。太陽能族群受惠國際智慧能源周下周起跑股價先暖身，茂迪(6244)、元晶(6443)盤中同登波段新高，碩禾(3691)、倉和(6538)、安集(6477)跟著喊燒。MOSFET擬掀漲價潮，加以台廠9月業績報喜，概念股大中(6435)、富鼎(8261)亮燈漲停，茂達(6138)、杰力(5299)、尼克森(3317)等攜手強彈。

不甩川普叫停新冠紓困案談判，外資在台股光輝10月一路買超相挺，已連4日買超達203.9億元。5日RSI為71.01，10日RSI為57.81，9日K值為68.79，9日D值為50.61，20日乖離率為0.78。雙十國慶連假在即，台股今日追價買盤力道不強，但賣壓也不重，在權值股台積電(2330)、聯電(2303)、聯發科(2454)聯手突圍領軍下站穩12700點及月季線大關。目前新台幣續強，台股技術線翻多但長假前部分買盤觀望，預料將維持高檔整理。除非美國總統選舉結果出現較大爭議，美國政局動盪及紛擾不斷，美股可能出現較大幅度修正外，選後可望回歸基本面，因兩政黨勝出都會振興經濟，美股短線可能先拉回整理，但隨後在積極財政政策提振經濟下將重返中多行情。

分析師指出，美股近期反彈帶動台股克服均線壓力後，卻迎來川普喊停紓困案談判利空，拖累周二美股急挫，台股晨盤亦受衝擊，惟台股成交量不滿2,000億已維持一段時間，市場參與者減少籌碼相對穩定，短線拉回整理免驚。海外疫情可能再度爆發、美國總統大選為不定時炸彈，現階段大原則仍是避開法人賣超，短中長期均線下彎反壓個股，另外，9月營收陸續出爐，下周登場的台積電法說會將成短期重要關鍵；選股建議除具成長性的蘋概、網通、散熱族群，較不受匯損干擾的內需餐飲、營建、鋼鐵股亦可留意。

(時報資訊)