對新冠肺炎疫情捲土重來的擔憂與美元走強，削弱了對高風險資產的需求，外資在亞洲股市連續買超3個月後，在9月轉站賣方。

根據各證券交易所的數據，9月份跨境投資人在印度、印尼、菲律賓、韓國、台灣、泰國與越南股市的淨賣超金額總計達到65億美元，為5月以來外資首度單月賣超亞股。

法國興業銀行亞洲股票策略部門主管Frank Benzimra表示，自3月以來，對亞洲的證券資本流動並未真的回籠，美國科技股進入修正，以及對歐洲疫情反彈的擔憂持續升高，影響了上個月的資金流入。他表示：「我們需要一些催化劑，例如在新冠肺炎的治療與疫苗方面取得突破性的進展、美元到頂，或一些明顯的跡象顯示第三季的V型復甦能持續到第四季之後。」

法國巴黎銀行資產管理公司多元資產量化解決方案部門主管Paul Sandhu表示，亞洲對新冠肺炎疫情的防控優於已開發市場，未來幾個月可能吸引資金流入。

受美國科技股遭到拋售影響，偏重科技股的韓國與台灣股市首當其衝，9月台股資金外流達25億美元，韓股流出金額達10億美元。

因新冠肺炎確診增加引發疑慮，印度與印尼股市的資金外流均達到10億美元。截至周三，印度的累計確診病例數達676萬人，僅次於美國，而印尼的確診數已經超過30萬人。

9月泰國與菲律賓股市分別流出7.32億美元與3.06億美元。不過，受惠於防疫得當，越南經濟在第三季加速成長，越南股市逆勢獲得1.35億美元的資金流入。

(時報資訊)