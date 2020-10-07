崇友(4506)受惠新梯、汰換業務動能強勁，9月合併營收為4.04億元，年成長17.19％，第3季合併營收為13.03億元，為13個季度以來新高，年成長33.08％。

崇友表示，9月包括高雄光華東路高速電梯大樓、台北健康路高速電梯大樓、台北承德路公共住宅社區大樓等大型新梯訂單，以及台大醫院、淡水民權路大型汰換電梯完工認列，第3季新梯與汰舊換新業務銷售營收較去年同期大幅成長68％，挹注第3季營收。而今年前3季汰舊換新業務銷售營收表現超越去年全年，推升汰舊換新業務營收比重由去年同期的15.13％攀升至28.26％。

第4季旗下新梯、汰舊換新業務出貨完工保持良好動能，其中，新光桃園金融中心、高雄的海音中心等大型新梯有機會在第4季完工入帳，另外，崇友原有客戶使用年限超過20年以上、約1萬台老舊電梯潛在更換新梯的可能，加上楊梅廠建置永磁同步馬達組裝生產線有望於第4季投入生產行列，第4季營運穩定。

(時報資訊)