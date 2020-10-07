據世界黃金協會(WGC)的資料顯示，2020年全球上半年實體黃金的需求相較於去年同期減少了11%，然而黃金金融衍生性商品的需求，跟去年同期相比，成長了5.7倍，交易黃金期權商品儼然已成為交易新顯學。元大期貨(6023)推出的黃金全系列商品，包含元黃金正反5、台黃金期貨、美微型黃金期貨、美黃金期貨以及黃金選擇權，商品三大特色為雙向、槓桿、全時，元大期貨總經理許國村表示，去年以來黑天鵝事件頻繁，掌握國際事件與其帶來的影響，讓黃金商品成為最佳避險工具。

無論是避險或是短線操作，想跟上這波黃金潮流，黃金期貨是短線交易上相當具有優勢的標的，成本較低且多空皆可操作。一般來說，國際上黃金通用的計價單位為1盎司(美元)，為了符合台灣民眾習慣的交易計價單位，因此有了以台幣計價，以台兩計量的黃金期貨。元大期貨推出的黃金系列商品中，羽量級的台黃金期貨，正是適合習慣使用台兩以及台幣計價的交易人，合約規格為一口10台兩，保證金大約需要台幣4.5萬。

海外的黃金期貨也有其優勢，交易量大、流動性足夠，以輕量級的美微型黃金期貨為例，合約規格是1口10盎司，需要約1,100美元的保證金，約當新台幣33,000元；重量級的美黃金期貨合約規格是1口100盎司，需要約11,000美元的保證金，約當新台幣330,000元。交易人可以自由靈活運用槓桿來調整部位，以達到避險的目的。

(時報資訊)