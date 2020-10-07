雲林縣副縣長謝淑亞登上曳引機，體驗新型農業機具的舒適感。（周書聖攝）

雲林國際農業機械暨資材展將於國慶連假登場，許多廠商已經進駐展區，如火如荼將大型農機安置定位，展區位於虎尾高鐵特定區，占地遼闊，屆時將有450家廠商，1200個攤位參與。今年廠商推出許多高科技大型農機，要讓民眾看得夠。

雲林縣政府7日舉行記者會，會上展示最新穎的農業機械，雲林縣副縣長謝淑亞也坐上近兩層樓高的曳引機，體驗新型農機的舒適感。謝淑亞表示，真是大開眼界，以往農民耕作時，都要彎腰播種，導致駝背彎腰，有了這些機器，不再耗費體力，達成事半功倍的效果。

廠商已如火如荼進駐展區，展示商品包羅萬象，廠商紛紛推出高科技產品，搶攻智慧農業市場。（周書聖攝）

廠商研發雷射驅鳥器，透過雷射光折射驅趕鳥類，減少化學藥劑和噪音汙染。（周書聖攝）

從小型的除草機、施肥車、噴霧機，到大型的田間搬運車、曳引機應有盡有。新型的智慧農機導入人工智慧科技，噴霧機可以自動跟隨走動；雷射驅鳥器透過雷射光，以折射方式驅趕鳥類，捨棄化學藥劑，且無噪音、汙染，減少鳥類對農作物的危害。

雲縣農業處長魏勝德強調，今年產品包羅萬象，不管是機械、資材、加工品都有。另外，虎尾身為毛巾重鎮，今年也有毛巾業者共同參與。農機展也邀請彰化縣、屏東縣、台南市合作，辦理花卉展示，活動更是錦上添花。

雲林國際農機展已經邁入第15屆，展示商品橫跨整個農業產業鏈，宛如超大型園遊會。成交金額、參觀人數逐年增加，去年現場成交金額超過5億，今年勢必再創新高。

(中時 )