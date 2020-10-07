美國聯合航空今日宣布，將於11月3日起重啟每周3班的台北－舊金山直飛航班，旅客即日起可透過聯合航空官網或洽各大旅行社訂票，而至2020年12月31日止，旅客所購買的聯合航空機票，可於年底前享無限次數免更改費優惠。

受到新冠肺炎疫情以及各國出入境隔離規定，聯合航空台北－舊金山航線載客需求降低，於今年3月20日起暫時停飛，如今航線即將恢復營運，聯合航空大中華及韓國銷售董事總經理Walter Dias表示，重啟航班展現公司經營台灣市場的堅定決心，旅客可透過舊金山國際機場輕鬆轉機至40多個美國城市，非常期待11月起能再次為台灣旅客提供服務。

聯合航空指出，將使用波音777-300ER機型服務台灣旅客，每周二、周五和周日由台北出發；由舊金山出發的旅客，則可選擇搭乘周三、周五和周日航班飛往台北，機上配備獲獎肯定的聯合航空Polaris商務艙服務，以及聯合豪華經濟艙、舒適經濟艙與聯合經濟艙多種艙等。

聯合航空強調，新冠肺炎疫情發生以來，公司即推行全新的潔淨衛生政策並採相關防疫措施，以確保飛行期間員工及旅客的安全與健康得到保障，是全美第一間要求其空服員配戴口罩的美籍航空公司，隨後也要求搭乘其班機的旅客及全體員工跟進規定。

聯航也是第一間宣布徹底執行旅客配戴口罩政策的美籍航空公司，在配戴口罩政策施行期間，旅客若在機場或於機上未戴口罩／面罩將無法登機，搭乘聯合航空航班時旅客須全程配戴口罩。其他領先的防疫因應措施也包含針對托運行李旅客推出非接觸式自動報到（touchless check-in），並要求旅客搭機前上網完成健康評估等；另有望在年底前於各大主要航線及機型上，採用一種已完成美國環境保護署核准的抗菌塗層「Zoono Microbe Shield」，可強力包覆物體表面並達防疫抗菌之效。

(中時 )