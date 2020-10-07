台南市消防局第二大隊7日起連續2天在下營分隊隊部舉辦體能訓練測驗，鍛鍊體能及耐力。（台南市政府消防局提供／莊曜聰台南傳真）

消防人員平時救災救護除了專業技能外，體能、耐力都很重要，台南市消防局第二大隊7日起連續2天在下營分隊隊部舉辦體能訓練測驗，7項體能測驗包括單槓、折返跑、3000公尺、舉重、平板支撐、伏地挺身、負重100公尺，跟國軍5項戰技有得拚；第三大隊則在學甲頑皮世界野生動物園進行大量傷病患演習，因應連假人潮，訓練及提升員工緊急應變能力。

南市消防局第二大隊包括麻豆、下營、六甲、官田、玉井、楠西、南化等分隊，共有110人參加體訓測驗，其中100公尺跑步還得全副武裝負重30公斤，不分男女都順利完測；大隊長丁春能說，二大隊有山區地形，轄區多條登山健走步道，假日觀光人潮多，登山民眾身體不適還得緊急救援，因此測驗增加繩索救援裝備應用訓練，以提升繩索應用技術。

台南市消防局第三大隊在學甲頑皮世界野生動物園進行大量傷病患演習，因應連假人潮，訓練及提升員工緊急應變能力。

南市消防局第三大隊在頑皮世界野生動物園演習，假定餐廳發生緊急意外，遊客驚慌失措往外逃生，園方立刻依照消防人員指導，成立緊急應變小組，請求警衛消支援、建立通報系統、安撫遊客及疏散、檢傷分類及救護處置，同時配合警衛消作業，短時間內迅速將傷患後送並排除狀況。

為提升救護品質，消防局推動救護E化系統，第三大隊此次演習特別導入救護E化電子平板，運用大量傷患後送及傷患檢傷救護處置，強化傷患後送的管制機制。

(中時 )