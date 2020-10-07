消防人員平時救災救護除了專業技能外，體能、耐力都很重要，台南市消防局第二大隊7日起連續2天在下營分隊隊部舉辦體能訓練測驗，7項體能測驗包括單槓、折返跑、3000公尺、舉重、平板支撐、伏地挺身、負重100公尺，跟國軍5項戰技有得拚；第三大隊則在學甲頑皮世界野生動物園進行大量傷病患演習，因應連假人潮，訓練及提升員工緊急應變能力。
南市消防局第二大隊包括麻豆、下營、六甲、官田、玉井、楠西、南化等分隊，共有110人參加體訓測驗，其中100公尺跑步還得全副武裝負重30公斤，不分男女都順利完測；大隊長丁春能說，二大隊有山區地形，轄區多條登山健走步道，假日觀光人潮多，登山民眾身體不適還得緊急救援，因此測驗增加繩索救援裝備應用訓練，以提升繩索應用技術。
南市消防局第三大隊在頑皮世界野生動物園演習，假定餐廳發生緊急意外，遊客驚慌失措往外逃生，園方立刻依照消防人員指導，成立緊急應變小組，請求警衛消支援、建立通報系統、安撫遊客及疏散、檢傷分類及救護處置，同時配合警衛消作業，短時間內迅速將傷患後送並排除狀況。
為提升救護品質，消防局推動救護E化系統，第三大隊此次演習特別導入救護E化電子平板，運用大量傷患後送及傷患檢傷救護處置，強化傷患後送的管制機制。
(中時 )
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