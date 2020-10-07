台中市府建設局積極推動「台中美樂地計畫」，打造共融、友善並符合遊戲場安全規範的公園，舉辦「PBL咖啡坊」，透過政策工作坊讓同仁動手做公園模型及意見交流，第一線同仁共同思考市政願景，逐步強化政策定位，落實政策。建設局長陳大田期許台中市公園展現多樣化城市景觀，讓遊戲場更安全、更好玩。

陳大田表示，市長盧秀燕重視社會福利，盼營造友善育兒環境，上任後力推「台中美樂地計畫」，持續翻轉各公園的兒童遊戲場，並將各座公園視為不同個體，分別融入特色主題，展現在地文化，符合鄰里需求。

「互動式的學習，在過程中滾動調整答案！」陳大田表示，所謂PBL是指以問題為導向學習進行工作坊的操作，藉由PBL咖啡坊的「甘苦談換桌」活動，負責公園新闢的同仁能了解養護同仁辛勞，養護同仁能明白新建工程的設計考量，從彼此對話中找出創新的解決方式與各種可能。

陳大田表示，此次工作坊邀集市府建設局、新建工程處及養護工程處同仁參加，進行意見交流及立場觀念轉換，期許同仁面對問題時，能從不同面向思考、提升工作效能，加強與鄰里居民溝通，與民眾達成共識，也感謝朝陽科技大學給予同仁指導。

(中時 )