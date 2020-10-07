受益於中國家電產業復工進度良好，加上中國頒布的「一盔一帶」政策，要求民眾騎乘機車、電動自行車都必須配戴安全帽，進一步刺激ABS需求，連帶激勵國內ABS外銷報價上漲。

最新報價，國內ABS透明級外銷價2610美元/噸，漲逾10%；國內ABS射出級外銷價2170美元/噸，漲逾13%。 (商品行情網)

(時報資訊)