《商情》需求樂觀 國內ABS市場漲逾13％ 15:572020/10/07 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受益於中國家電產業復工進度良好，加上中國頒布的「一盔一帶」政策，要求民眾騎乘機車、電動自行車都必須配戴安全帽，進一步刺激ABS需求，連帶激勵國內ABS外銷報價上漲。 最新報價，國內ABS透明級外銷價2610美元/噸，漲逾10%；國內ABS射出級外銷價2170美元/噸，漲逾13%。 (商品行情網) (時報資訊) #ABS #漲逾 #外銷價 #樂觀 #中國家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》需求加溫 9月SM結算價彈升逾3％ 14:492020/10/07 財經 《商情》播種推遲 芝加哥大豆漲逾2％ 10:172020/10/07 財經 《商情》颶風來襲 紐約期棉漲逾1％ 10:002020/10/07 財經 《國際油價》颶風來襲 原油期貨續漲逾3％ 09:432020/10/07 財經 《商情》競爭油品走強 支撐棕櫚油期貨漲逾3％ 10:002020/10/07 財經 《港股》蘋概、科技股領軍 恆指收漲1.09％ 17:052020/10/07 財經 《日股》美國新激勵方案受阻 日股近持平 15:572020/10/07 財經 慧洋Q3虧轉盈 Q4補漲可期 17:312020/10/07 財經 《國際金融》銀行股撐盤 歐股連4升 10:512020/10/07 財經 《傳產》利多支撐 國內不動產市場活水充沛 07:442020/10/07 財經 財經熱門新聞 中鋼企業工會澄清：與「中鋼集團工會」屬不同法人組織 - 財經 - 工商 台積電產能滿載吃不下 高通大單又被三星端走 - 財經 沃旭回應：若無法按時交貨 將採必要措施 全力協助廠商克服 - 財經要聞 - 工商時報 光磊衝刺感測元件 擬私募引資創造「雙百億」 - 財經 - 工商 獨》中鋼、興達、台船風機焊裂問題不解 恐遭沃旭砍單 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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