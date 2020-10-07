測試大廠京元電(2449)雖受華為禁令生效、委外試單需求減少影響，2020年9月合併營收仍續創同期新高，使第三季合併營收僅高檔略降、仍創歷史次高，表現符合預期。受華為禁令持續影響，投顧法人預期京元電第四季營收將轉弱、估季減高個位數百分比。

京元電公布9月自結合併營收23.89億元，雖月減4.47％、降至近7月低點，仍年增3.86％、改寫同期新高。第三季合併營收73.62億元，雖季減3.98％、仍年增4.56％，改寫歷史次高。累計前三季合併收220.22億元、年增19.74％，續創同期新高。

投顧法人指出，華為海思過往貢獻京元電單季營收約15～20％，由於禁令自9月15日起生效，對後段封測廠釋單量減少，對京元電營運造成衝擊。不過，由於華為以外手機廠拉或動能轉強，在其他測試單需求持穩下，使京元電第三季營運仍高檔有撐。

投顧法人認為，京元電第三季營收較第二季新高小減3.98％，表現大致符合預期，並預估毛利率及獲利亦將小幅下滑。由於新增訂單無法完全填補華為海思訂單缺口，預期京元電下半年旺季不旺、第四季營收將季減7～9％，至明年底將持續面臨填補缺口壓力。

(時報資訊)