華山基金會大肚天使站，7日舉行創站10年感恩茶會，切下象徵「10周年」的生日蛋糕。（黃國峰攝）

華山基金會大肚天使站設站自99年9月成立，至今年滿10年，累計服務162位長輩，7日該站舉行10周年感恩茶會，邀請善士、長輩、義工朋友們參與，見證大肚天使站10年來的服務點滴，站長楊哲銘指出，華山運作資金以勸募為主，服務人員也很欠缺，歡迎在地企業有錢出錢，有志之士有力出力。

活動開場由幸福心社區陶笛隊以輕快、歡樂的音樂聲拉開序幕，隨後在眾人的祝福下，切下象徵「10周年」的生日蛋糕，站長楊哲銘感性的許下再續10年的願望，投影片也播著10年來的紀錄，長輩們一邊吃蛋糕一邊看著有著自己的照片，回憶點點滴滴，希望攜手再邁進下個10年，讓愛永不停息。

台中市台灣文創工作坊社區關懷協會也帶領者長輩一起進行鋁編花器的製作，動動手指、訓練藝術美感，長輩們紛紛表現出其特殊的美感，型態各異的成品，讓人覺得可愛又有趣。

站長楊哲銘指出，華山基金會服務的對象是失智、失能、失依等三失長輩，透過實際到宅訪視、陪同就醫等讓老人家覺得受到關懷，願意走出來，不再蝸居在家，但華山資金皆以勸募為主、志工人數也不足，以大肚站為例，目前要服務67人，但其實只有站長一個人，除了每天要訪視外，還要做勸募資金、站務工作，實在分身乏術，懇請有善心人士願意來做志工，企業能有錢出錢，一起來幫助華山守護弱勢長者。愛心專線04-2699-4926 認助長輩常年經費1250／月。

(中時 )