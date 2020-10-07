台中的朋友，你們有福啦！最近好市多二店才剛開幕，緊接著佔地2000坪的「總站夜市」，如火如荼準備開市，對於愛逛街的人來說，來這一區實在可以逛到飽、吃到飽。

◆ 圖片來源：總站夜市

總站夜市將於10/9開幕，也點位於敦富路與敦富一街交叉口，搭乘捷運的話，可於舊社站下車，步行約3分鐘即可到達。夜市於每週的三、五、六、日營業，除了容納將近300個攤位之外，還會規劃活動以及與地美食合作，試著打造一個不一樣的夜市。

◆ 圖片來源：總站夜市

手繪風的貨櫃，以後將是五星級的友善廁所，內還有為身障人士所設的無障礙廁所，讓前往夜市的民眾不用擔心上廁所的問題。

總站夜市粉絲團目前也正在舉辦活動，有興趣的朋友也可前往參加；這個雙十連假，大家又多了一個好地方可以去逛逛囉。

◆ 圖片來源：總站夜市

》相關資訊

總站夜市

地址：敦富路、敦富一街交叉口 (近台中好市多二店)

時間：10/9開幕 / 每週三、五、六、日固定營業

(中時新聞網)