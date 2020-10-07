今日記者會由賽夏族耆老帶領下完成祈福儀式。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

透過拔河儀式，象徵運動會揭開序幕。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

一年一度「台中市原住民傳統文化節」，10月17日將在農田水利廣場登場，安排文化展演、原民市集及烤全豬分享大餐，兩年一度「台中市原住民族運動會」10月24、25日也將於東海大學展開；副市長令狐榮達表示，台中有台灣全部16個原住民族群，引以為榮，盼藉此促進族群交流、傳承原民精神。

台中市政府原民會7日舉行活動記者會，令狐副市長身穿泰雅族背心、頭戴賽夏族頭巾出席。他表示，原住民傳統文化節率先登場，24個原住民團體參與，除文化展演，還有原民市集、特色小吃、特殊手工藝、農特產品等；而原住民族運動會為期兩天，近900人同台較勁，精彩可期，歡迎一起同樂。

原民會主委林益陸指出，今年文化節分為神話故事、文化展演兩組競賽，以傳統樂器及真人族語演唱，搭配原住民族音樂、古調，演繹生活祭儀、神話故事等；運動會今年邁入第5屆，分8區競賽，涵蓋山、海、屯、城，加入傳統射箭、負重、角力、路跑、拔河等項目，也有原住民傳統攤位，歡迎民眾前來觀賽，感受原民氛圍。

運動局長李昱叡說，市長盧秀燕重視台中運動發展，包括4座國民運動中心、巨蛋、原住民射箭場等已陸續動工，並積極培育運動人才，許多優秀原住民運動員也來自台中，例如柔道好手楊勇緯、自行車選手蕭美玉、世大運金牌陳傑、馬拉松金牌得主蔣介文等，希望台中原住民發光發熱，站上國際舞台。

(中時 )