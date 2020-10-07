故宮文物是誰的？國立故宮博物院7日在立法院進行業務報告並接受教育文化委員會質詢，立委黃國書、李德維等針對故宮國寶和台灣的關係，故宮的定位等提出質詢，故宮院長吳密察則表示自己沒有第二個答案，「故宮文物是國家的！」且故宮國寶雖原屬清帝國，台北故宮未來應走全球化的路，「變成普世的博物館」。

民進黨立委黃國書針對故宮文物歸屬問題質詢，吳密察表示，清帝退位後，直至1925年由清點委員會清點的故宮文物，從此後歸為國家財產，其中部分於1949年來台，因此台北故宮文物屬於中華民國，吳密察並表示並不認同大陸部分人士主張台灣僅是維護和代管文物。

國民黨立委李德維資詢時提出，固然「故宮國寶屬於中華民國」，但日前不當黨產處理委員會卻認定當時的時空背景下是黨國一體，因此詢問故宮國寶來台，是否為國民黨政府做的決定？吳密察則回應，1949年已行憲，據紀錄應是當時中華民國行政院長翁文灝下達的命令。對於故宮國寶屬於誰？吳密察重申，「身為國立故宮博物院院長，我沒有第二個答案了，文物當然是屬於國家。

立委范雲質詢時指出，台灣的觀光客近年是增加的，但到故宮的觀光人次卻下滑，意味傳統的故宮已不再吸引觀光客，認為台北故宮應重新定位，對此吳密察表示，對當時的清宮而言，基本上是帝國的概念，台灣是帝國的邊陲自然一些在地如南島語族、原住民歷史的紀錄較少，而現在的故宮「必須用更大的視野處理，應走全球化的路，變成普世的博物館」。

(旺報 )