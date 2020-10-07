呂姓夫妻婚後多年不孕，找上媒介烏克蘭代理孕母的林姓夫妻，支付美金2萬7000元（約台幣81萬），前往烏克蘭求子，但經過半年代孕計畫失敗，檢舉林2人違反人工生殖法，士林地院審結，判決林姓夫妻無罪，可上訴。

呂透過朋友介紹，去年3月1日交付簽約金後，8月4日赴烏克蘭後與當地業者見面，支付尾款美金1萬5000元，但呂2人旅遊後返國，林姓夫妻不聞不問，11月間計畫失敗，因而提出告訴。

林姓夫妻則辯稱，收受的1萬2000元是當地的住宿費、簽證費、他們只是提供訊息，並未經手取得卵子的費用。

判決指出，依合約內容「提供申請代理孕母流程之資訊」、「代辦結婚證書認證與公證、協助」、「安排前往烏克蘭的簽證、住宿、交通」等，而且與當地仲介簽約後，在烏克蘭與不詳代理孕母簽訂合約部分，是呂姓夫妻所簽，並沒有證據顯示與林等2人有關，因而判決無罪。

(中時 )