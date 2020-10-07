「地表最強光頭」布魯斯威利（Bruce Willis）強勢回歸，在最新動作強片《綁票追殺令》（Hard Kill）當中，搖身一變成為科技公司總裁，為了救回被綁架的女兒，決心與反派恐怖組織拚死搏鬥！全片動作場面驚險刺激之外，他也在片中放下「硬漢」形象，向女兒吐露心聲，詮釋動人父女戲，這也讓飾演女兒的性感女星拉拉肯特（Lala Kent）大讚：「無論以任何方式與他合作，都是史詩等級！」巧合的是，片中反派組織「赦免者」的目的，竟然與電影《TENET天能》中的反派「不謀而合」，導演麥特伊斯坎達里（Matt Eskandari）也表示：「本片結合未來科技與前衛，希望能讓觀眾回想起一些經典的懷舊動作片！」

布魯斯威利在1988年接演《終極警探》（Die Hard）系列之後，便以「硬漢警探」形象深植人心，更奠定他「動作巨星」的不敗地位。他接片豐富，幾乎每部電影都會登上票房排行榜，更被英國權威雜誌《Total Film》評選為「影史最棒的警察」！《綁票追殺令》導演麥特伊斯坎達里，這回繼《終極獵殺令》（Trauma Center）、《惡夜救援》（Survive the Night）兩片之後，三度與布魯斯威利合作，他也力讚布魯斯威利：「三次合作的體驗都非常完美，他是一位傑出的演員，與他工作總是一種榮幸！」

布魯斯威利這回飾演從海軍陸戰隊，轉行科技業的公司總裁，為了奪回公司重要的量子人工智慧，以及被綁架的女兒，他找了一隊專業雇傭兵一同出任務。片中，他為了守護女兒不惜一切代價，父女兩人還藉此化解積怨已久的心結，也讓他落下罕見的男兒淚！值得一提的是，飾演女兒的拉拉肯特，也大讚布魯斯威利：「當我跟布魯斯威利一同拍攝時，我會回想起父親在身邊的情景。身處在動作場面時，更能感受到這份情緒。這很特別，與他的相處非常接近我的真實生活，無論以任何方式與他合作，都是史詩等級！」《綁票追殺令》10月23日全台上映。

(中時 )