新冠疫情的全球大流行造成貧富更為不均，確實是事實！瑞銀和資誠7日發布2020億萬富豪調查報告，不同於過去7年，2020年因為固定調查截止的4月正是全球股市大跌，因此特別延長到7月，延長了分析期間，將新冠肺炎疫情帶動的變革性影響納入考量。結果顯示，這短短3個月期間，全球億萬富豪的財富反彈了27.5％、達2.2兆美元，亞太地區億萬富豪的財富則反彈36％，達3.3兆美元，顯示出經濟復甦的進展帶給富豪們財富的報復性成長，更使得全球億萬富豪的財富總值，在2020年資產價格呈V形反彈之後創下歷史新高，達10.2兆美元。

億萬富豪的標準是指個人名下10億美元總資產。依據該份報告，過去十年來，全球億萬富豪人數成長了一倍，其財富總值也成長超過三倍。截止2020年7月底為止，全球億萬富豪共有2,189名，2009年底則僅有969名。這波復甦是由科技和工業領域的億萬富豪所帶動，超越2017年底達到的8.9兆美元高點。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長吳偉臺表示，去年報告中指出億萬富豪財富五年來強勁的成長已接近尾聲，但今年經歷急劇的V型復甦之後，長期成長的趨勢已重新確立。

這次調查也顯示全球億萬富豪的捐贈額比以往任何時期都高。因應新冠肺炎疫情大流行，209位億萬富豪公開承諾提供總計72億美元的捐款金額對抗疫情。瑞銀台灣區高端客戶部總監秉正表示，全球而言，一些億萬富豪在慈善事業方面開創先河的同時，也在公司和投資活動中追求永續發展目標。

(工商 )