民進黨新北市議員李坤城昨在議會質詢爆料民眾購買到實名制口罩，竟有一包缺少中間夾層的熔噴不織布，李坤城今日質詢時表示，他再收到北市民眾投訴同樣買到劣質實名制口罩，盼衛福部與經濟部要盡速釐清是否為單一廠商問題，別讓口罩國家隊汙名化。

李坤城在議會指出，陳情人今年5月間在新北市某便利超商領取實名制口罩，日前拿出來使用時，發現該口罩布料異常透光，且戴上後口鼻非常不透氣，用剪刀拆開檢查，發現中間夾層的熔噴不織布整片失蹤，整個口罩只有薄薄2層布料，且同一包9片口罩全有類似問題，懷疑整批口罩都有瑕疵。

李坤城說，經濟部認為是個案，但依照製造與配送流程，不可能只有這包口罩有問題，昨晚也在Email收到來自北市民眾的投訴，在相同的時間、超商、不同門市購買到相同問題的口罩。

李坤城說，實名制都有進出貨紀錄，應該可以溯源出到底是哪家業者製造，要求新北市衛生局盡速協助。

衛生局長陳潤秋指出，先前接獲案件後，已向衛福部反應，也與疫情指揮中心聯繫，把有問題口罩送到衛福部，盡速釐清事實。

(中時 )