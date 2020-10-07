為讓年輕人更了解求職陷阱，南市勞工局與高人氣Youtuber「微疼」合作推出逗趣動畫，宣導效果十足。（台南市政府勞工局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市政府為了宣導求職防騙及就業隱私的正確觀念，加強年輕朋友印象，勞工局特別與擁有高人氣Youtuber的「微疼」合作，共同推出有關於求職防騙及就業隱私的2支動畫，並在微疼個人的YouTube平台強力放送，首支「面試陷阱懶人包」從9月30日上架迄今，已經有超過18萬的點閱率，第2部影今天也在長榮大學發表。

影片發表現場包括台南市政府勞工局局長王鑫基、長榮大學校長李泳龍及代言人「微疼」都出席，現場還有上百位長榮大學學生與會，大眾傳播系的大一新生也發揮創意，採真人話劇演出融合本次的製作宣導短片進行短劇表演，精彩十足。

代言人「微疼」以台南在地人身分，分享個人求職受騙經驗，他自己從進入大學就開始打工，各式各樣工作都有，包括老闆在面試時，要求購買公司產品、或是提供個人證件或存摺，提出各種和就業無關稀奇古怪的問題，既使在工作時，也會遭受老闆非屬就業有關的隱私探詢，所以創作時特別有感。

勞工局局長王鑫基表示，青年學子於求職或打工時，不當的洩露個人資料，繳交資料遭不法業者非法資用。勞工局將每個求職者當作自己的家人，總會一再的叮嚀提醒，無論在就業或求職要小心防範詐騙及避免隱私外流，以免工作不成，卻造成無法彌補的傷害。

影片來源：微疼youtube

(中時 )