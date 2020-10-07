玉山文教基金會攜手兩廳院，下半年開始陸續展開「輕鬆自在場」演出節目，攜手打造共融劇場，並冠名支持其中5場，更結合藝術零距離計畫，於9月份場次邀請桃園縣溪海國小、雲林縣豐安國小、新竹縣關西國小師生及中華民國智障者家長總會、樂山教養院、喜樂家族、弘愛服務中心的朋友們，共約300人，欣賞玩弦四度《古典born爵士》及《一鍵鍾琴貝多芬》輕鬆自在場節目，一同加入輕鬆搖擺、放鬆欣賞的音樂會。

輕鬆自在場是近幾年國際間展現文化平權的表演型態，和一般演出最大的不同在於欣賞表演時不必介意不自主發出的聲響、無法久坐進出觀眾席也不需要擔心影響他人，即使每個人處於不同的狀態，都可以在輕鬆自在場裡放鬆身心，以舒服的狀態欣賞演出。玉山文教基金會執行長王志成出席活動時表示，輕鬆自在場打造多元、平等、包容與具有歸屬感的共融劇場。玉山秉持推動藝術教育及善盡企業社會責任的使命，隨疫情趨緩，下半年陸續帶來1檔示範場及4檔售票節目，包含8月30日舞蹈空間舞團史德奇遇記之《飛飛飛》、10月3日《現在您懂國家音樂廳了》、10月17日神秘失控人聲樂團《人聲fun輕鬆》，希望更多的觀眾走入國家兩廳院，認識進而喜愛輕鬆自在場，和家人、好友或長輩們一起放鬆心情欣賞演出。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝也提到，一場疫情讓大家開始保持社交距離，卻也突顯劇場人與人緊密相聚、情感交流的特質與可貴。劇場是為所有人開放的，我們希望每一個觀眾都能在這裡找到讓自己放鬆，或沉浸其中的所在。共融這條道路並不容易，感謝創作者、團隊和玉山企業夥伴的陪伴與支持，這次有許多新朋友的加入，也獲得長期支持公益的跨國企業認同，讓我們覺得這件事做的沒有錯，接下來要歡迎更多朋友加入，一起享受劇場的迷人世界。

玉山文教基金會長期投入各領域社會公益活動，結合各界力量不斷的將愛與關懷送到最需要的角落。藝術共融的推動須由場館、藝術家、表演團體及觀眾齊心協力，從內而外，鼓勵更多藝術夥伴一起加入，共同開啟藝術新視野。

(中時 )