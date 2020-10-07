神基(3005)自結9月合併營收為新台幣24.44億元，較去年同期的24.41億元成長0.13%。累計營收方面，前3季累計合併營收為新台幣200.85億元，較去年同期的199.25億元增加0.8%。

神基第三季單季營收為70.7億，略少於第二季，第二季神基營收為74億元，創歷史單季新高，主要受惠疫情帶動強固NB和機殼出貨；展望第四季車用電子產品將逐步復甦，4Q整體營收預估和3Q持平。

神基今日也宣布推出新一代V110全強固筆記型電腦，該項產品為神基的旗鑑型機種，11.6吋螢幕，可旋轉螢幕設計結合了筆記型電腦的功能性以及平板電腦的便攜性，搭配最新802.11ax Wi-Fi 6能於密集或擁擠的環境中提高連接性能及穩定性，且較之上一代產品，無線數據傳輸速度最多可加快三倍。WLAN、WWAN、藍牙、4G LTE和GPS的組合確保用戶可以從任何地方連接網路，而先進的內建技術則降低了連線時的電力消耗，從而提供更長的現場使用時間性能更加強大，連結性更為出色，為需要應對不同挑戰環境的專業人員提供多功能的強固後盾，例如國防人員、警察、醫護人員、公共事業人員以及產線的技術人員。該產品可望於明年貢獻營收。

(時報資訊)