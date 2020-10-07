全球航運需求回補，帶動BDI指數反彈，慧洋-KY(2637)公布9月合併營收為10.19億元，維持在10億元之上，營業利益1.73億元，營業利益率17％為今年單月最高，因日幣及新台幣兌美元升值，總計出現匯兌損失約美金140萬元，單月稅前淨利為0.37億元，每股稅前盈餘0.05元。

累計第3季合併營收為31.28億元，稅前盈餘1.18億元，每股稅前盈餘0.16元，已經擺脫上半年虧損，自谷底彈升；累計前3季合併營收為86.50億元，稅前淨損3.02億元，每股稅前虧損0.42元。

公司指出，6月下旬BDI指數開始止跌反彈，第3季進入北美穀物運輸旺季，大陸因水患農作物收成減少、災後重建需求提升，增加大宗原物料的採購量，加上為達成年初承諾的對美國貿易採購量目標，帶動散裝航運需求持續暢旺，BDI指數勁揚，7月開始重回獲利。緊接第4季為傳統運輸旺季，加上需求陸續回補，有助收斂慧洋-KY全年虧損金額，若有處分船舶適時挹注，可望挑戰損益兩平。

在船隊規劃方面，慧洋在9月30日如預期交付由今治造船廠製造的輕便型（船名：Bunun Noble）船舶一艘，該船舶已簽訂一年期租約，年底前將再交付由常石造船廠製造超級極限型（船名：Amis Victory）船舶一艘，皆為最新型節能新船；此外，目前公司也正在積極處分老舊船舶，除了能夠維持船隊競爭力之外，挹注的現金流亦可幫助改善公司財務結構。

從市場船舶供給角度來看，2021年供需情況有望好轉，另一方面，慧洋-KY在2019年底增加指數連動船舶數量，卻受到新冠肺炎黑天鵝的衝擊，使今年短期營運受到較大影響，目前已將相關船舶數量降低至8艘，藉以預防全球不確定因素再次影響集團營運，整體效益可望在明年逐步顯現。

(時報資訊)