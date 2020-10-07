中磊(5388)9月營收雙增，創下歷史第三高，第三季營收亦呈現雙增，隨著5G以及疫情下帶動網路升級，中磊整體營運成長可期。中磊9月營收35.6億元，月增率達23%，亦較去年同期成長7%，單月營收創今年次高紀錄，亦為歷史第三高。

中磊第三季單季營收達94.6億元，較去年同期成長5%，亦較第二季成長2%；累計中磊2020年前三季營收為255.2億元，相較去年同期成長15%。

中磊表示，疫情改變全球經濟活動，對網通產業卻帶來了契機，居家辦公、視訊教學、遠端控制等應用帶動資料傳輸量倍增，加速頻寬升級需求。疫情期間，中磊發揮異地備援生產機制，集團產能包含台灣、蘇州及菲律賓等地，彈性滿足電信客戶需求。

另外，中磊持續強化全球佈局，除深耕北美、歐洲、亞太地區等既有主力市場外，更積極拓展拉丁美洲、東南亞、印度、東歐等新興市場，搶搭寬頻升級商機，已見成效。迎接5G新紀元，中磊深耕新技術領域如：5G小型基地台、5G CPE、新世代WiFi 6無線設備、商用網通設備、智慧醫療、智慧物聯網等加值應用，貢獻將逐漸發酵，整體營運成長可期。

(時報資訊)