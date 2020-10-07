英國大型連鎖超市集團特易購（Tesco）與德國半導體公司Dialog Semiconductor財報樂觀的題材，抵消了與美國新一輪激勵方案相關的不確定性，周三歐洲股市小漲。

目前泛歐STOXX 600指數上漲0.24%，報366.76點。

美國總統川普突然指示其政府暫停新一輪新冠紓困振興方案的談判，直到大選之後，隔夜華爾街股市應聲大跌，但亞股與美股指數期貨均已回穩。

德國Dialog Semiconductor勁揚5.4%，領漲STOXX 600指數成份股。該公司看好第三季營收將優於預期。

英國最大連鎖超市集團特易購上漲3.6%，該公司宣布營收大幅成長，並預期全年零售業務的營業利益至少達到2019/20財年水準。

瑞典有聲書流媒體集團Storytel第三季用戶增長與串流業務營收意外強勁，股價上漲3.2%。

(時報資訊)