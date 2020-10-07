披薩業者必勝客（Pizza Hut）秉持持續挑戰、突破創意的品牌精神，日前推出眾多創意口味比薩，成功創造媒體及網路聲量，今（7）日再宣布成立「Pasta Hut」搶攻義大利麵市場，首波推出3款口味的「紙包筆管麵」，搶攻外送義大利麵市場商機。

必勝客向以創新企業風格聞名，近期推出的「黃金臭豆腐比薩」及「榴槤比薩」口味均成為美食熱搜焦點，行銷活動方面亦展現更多創意，先前與知名拉麵店跨界合作推出「一口入魂拉麵比薩」，成功吸引國外媒體CNN報導，創造一波波話題。

必勝客此次宣布成立Pasta Hut，推出「紙包筆管麵」產品，作為搶攻外送義大利麵市場的主力商品，首波推出波隆那牛肉丸、奶油雞腿排、羅勒雞腿排3款經典口味，並同步推出獨享及多人組合套餐及派對餐，希望讓喜愛西式餐飲的消費者有更多選擇。

同時，必勝客亦再次突破行銷創意，由總經理梁家俊親自上陣，拍攝「還義大利美食一個公道」的行銷廣告，展現對新產品線的重視與決心。即日起至年底憑專屬優惠碼「20215」訂餐，即可享有嚐鮮價優惠。

(時報資訊)