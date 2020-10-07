《金融股》玉山金前三季EPS1.11元 16:142020/10/07 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉山金(2884)公布2020年9月自結盈餘，單月稅後盈餘12.03億元，累計前9月稅後盈餘139.54億元，較去年同期減少11.6%，EPS為1.11元。 主要子公司玉山銀行累計前9月稅後盈餘129.58億元，較去年同期減少16.5%，玉山證券累計稅後盈餘成長77.4%，玉山創投累計稅後盈餘成長282.6%。 玉山金表示，面對市場變化，玉山聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，業務持續穩健發展。 (時報資訊) #玉山金 #營收 #EPS #跨境整合 #數位轉型 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《航運股》BDI反彈 慧洋-KY第3季轉盈、稅前EPS0.16元 16:142020/10/07 財經 《金融股》京城銀9月、Q3獲利齊飆次高 前3季每股賺3.29元 08:012020/10/07 財經 《美股》川普粉碎金援希望 美航空股大跌 10:342020/10/07 財經 玉山金控前三季獲利139億元 每股盈餘1.11元 17:082020/10/07 財經 9月零股交易 尖牙股ETF較8月激增5.58倍 14:002020/10/07 財經 《金融股》避險新選擇 元大期推黃金全系列商品 15:402020/10/07 財經 陸券商十月金股 首推三一重工 04:102020/10/07 產業財經 外資狂逃 前九月淨匯出突破五千億元 20:552020/10/07 財經 訊連三大事業群成長 前9個月營收年增14％ 18:212020/10/07 財經 台金聯百戶平價宅 7日開賣 04:102020/10/07 金融．稅務 財經熱門新聞 陸晶片業第一線殺聲隆隆 台積電叛將成「F4」最後希望 - 財經 突破封鎖！ 華為求生戰 找到下個百億美元金雞母 - 財經 台幣升值受惠股 資產營建、傳產內需出列 - 財經要聞 - 工商時報 《半導體》群聯9月營收雙增 創同期新高 - 財經 - 時報資訊 台中七期豪宅均價38萬 天龍國驚：在這區只能買公寓 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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