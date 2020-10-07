玉山金(2884)公布2020年9月自結盈餘，單月稅後盈餘12.03億元，累計前9月稅後盈餘139.54億元，較去年同期減少11.6%，EPS為1.11元。

主要子公司玉山銀行累計前9月稅後盈餘129.58億元，較去年同期減少16.5%，玉山證券累計稅後盈餘成長77.4%，玉山創投累計稅後盈餘成長282.6%。

玉山金表示，面對市場變化，玉山聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，業務持續穩健發展。

(時報資訊)

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