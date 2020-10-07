前國民黨主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱，將於9日出發參加「海峽兩岸青年發展論壇」，可望與大陸國台辦主任劉結一會面。對此，國民黨團總召林為洲表示，一直以來不反對兩岸和平交流，但兩岸交流要互釋善意，若有一邊無法配合就做不到，建議對岸共機明天起不要再繞台，以此作為釋善意的行為。

林為洲下午在中常會前受訪表示，一直以來不反對兩岸和平交流，但不要破壞彼此交流氣氛，如今大陸共機頻繁繞台，兩岸氣氛非常不好，加上前立法院長王金平因對岸求和說，使得海峽論壇破局。

林為洲強調，兩岸交流要互釋善意，若兩邊有一邊無法配合，就做不到，他向對岸喊話，若要釋出善意與交流，明天開始共機就不要繞台。

國民黨團昨天提出「台美復交」，被問到此戰略是否成功，林為洲說，只要是對台灣整體利益是正面，就算是成功。先前外交部長吳釗燮說不會追求跟美國恢復邦交的說法，真的令人聽部下去，他認為，既然要提升台美關係，最終目的就是復交。

林為洲表示，不能以消極態度提升台美關係就自我滿足，中華民國與美國曾經有邦交關係，除了靠自己的國防力量，民眾更期待進口瘦肉精美豬、向美軍購，美國能夠承諾協助台灣，盼政府適時提出相關要求。

(中時 )