基隆市中正區立德路2樓鐵皮屋4日發生火警，所幸無人傷亡，疑遭柯男縱火。（基隆市消防局提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市中正區立德路2樓鐵皮屋4日發生火警，所幸無人傷亡，鄰居以為是電線走火，警方調查時，想起柯姓男子和林姓女子曾在住家爭吵，鬧到員警前來關切，偵辦時將其連結，立即調閱附近監視器，發現柯男曾購買汽油到林女住家，房子不久後起火，柯男坦承購買汽油，否認縱火，遭警方依公共危險罪送辦，檢方向法院聲押，基隆地院6日裁定羈押。

據了解，柯男4日下午和林女因金錢發生爭執，警方一度前來關心，兩人最終不歡而散，恰巧當日晚上林女住所遭大火吞噬，火勢延燒二間住宅，附近鄰居發現後立即報警處理，以為是電線走火，找來其他住戶協助救火，林姓男屋主表示，事發當時，他和妻子去夜市買延長線，返家時才發現屋子燒起來，所幸沒有人在屋內，無人傷亡。

經消防局火災調查科人員初步勘驗後，不排除人為縱火，警方接獲通報後，想起早上柯男、林女發生爭執，曾到場排解，迅速調閱周遭監視器查看柯男行跡，發現柯男曾到附近加油站購買汽油，並返回林女住所，沒多久房子就起火燃燒。

警方立即將柯男帶回警局偵辦，柯男坦承有購買汽油，也有潑灑汽油在林女2樓房間，但沒有要縱火，是在點菸時，不小心引發火勢，警方偵詢後，依公共危險罪送辦，因柯男涉犯7年以上重罪，再向檢方建請羈押，檢方向法院聲押，基隆地院6日以柯男有反覆實施同一犯罪之虞，裁定收押。

(中時 )