台灣中油攻頂「玉山獎」 8大獎囊括雙冠王

台灣人壽再傳捷報，再度憑藉著卓越的經營實力及靈活創新的商品研發能力，以「eClaim理賠區塊鏈」獲得第17屆國家品牌玉山獎「最佳產品類」全國首獎之殊榮及「傑出企業類」與三項「最佳產品類」共計五項大獎。

儘管今年疫情全面衝擊各大產業，然台灣人壽專注營運佈署，致力數位化目標，響應政府國際接軌政策與公司治理宏觀，在董事會督導下積極推動以客戶為中心，落實公平待客，提高客戶滿意度，並達成業務員人均收入業界領先；近年來，獲利持續穩健成長，於今（2020）年上半年稅後淨利較去年同期成長高達38.7％，資本適足率亦達293％，展現水準之上的經營績效，成為金控旗下穩定之獲利引擎。

台灣人壽「eClaim理賠區塊鏈」、「台灣人壽與糖同行定期健康保險」、「智能幫手ikash」三項產品，均因設計細膩，貼近使用者及保戶需求，獲得「國家品牌玉山獎」殊榮；台灣人壽重視客戶聲音，以成為最為客戶著想的保險公司為目標，從商品創新、服務貼心、業務員的專業力，都以能契合民眾真正需求出發，面對台灣高齡社會缺口，亦積極針對銀髮族生態圈，一路從退休準備、醫養照顧直到其往生的各種需求，循序建構商品創新。

「第22屆國家建築金質獎」得獎名單亦同步揭曉，台灣人壽投資「高雄市立圖書館總館共構會展文創會館興建營運移轉案」在「施工品質類」與「規劃設計類」均獲得國家建築金質獎，並雙雙獲得全國首獎之殊榮，共計贏得四項大獎。

台灣人壽高雄總圖BOT案，除建築設計極具巧思外，也透過逆打施工法並配合上下結構載重限制，妥適調整工序並大幅縮短工期，藉由建築資訊模型（BIM）進行土建及機電碰撞檢討提升施工效率，同時落實三級品管制度，由施工廠商、監造單位及專案管理單位嚴格把關施工品質，於前（9）月甫獲高雄市政府頒發「2020城市工程品質金質獎」，如今再度獲獎，可謂品質與品牌實至名歸。

(中時 )