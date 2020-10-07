美國新一輪紓困突喊暫停，美股回檔大跌，但台股開低震盪走高後收小紅，使新台幣獲得支撐，但升勢明顯緩和，尾盤央行進場調節後，終場更由升轉貶，收在28.965元兌1美元，小貶0.5分，終結連續五個交易日漲勢，也算回應出口商的哀號，台北外匯經紀公司成交量9.97億美元。

外匯交易員指出，美國總統川普的出招模式，實在讓市場猜不透，突然又暫停新一輪紓困協商，美股應聲大跌，主要亞股漲跌互見，但大多在平盤上下小幅震盪，台股則是開低後走高，收盤小漲42點，提供新台幣支撐，實質匯價略低於前一個交易日，至尾盤央行進場調節後豬羊變色收貶，意思意思先小小回應一下出口商的喊貶呼聲。

外匯交易員認為，短線美元略反彈，新台幣升勢也暫歇，甚至央行若續回應出口商的喊話，更有感的做法，不排除重返29元價位。但中長線市場看貶美元方向不變，加上外資偏匯入力挺台股，及出口商先跑先贏急拋匯，新台幣反轉重貶的機率不高，續位在28元價位機率高。

(工商 )