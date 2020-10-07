盤中零股交易即將上線。永豐金證券表示，投資人要記住兩個關鍵數字，盤中零股交易是3分鐘集合競價撮合，9點10分第一次撮合；零股交易與目前正火的存股平台為一般投資人大開理財大門，小額投資人可以化整為零買入動輒數百元的高價成長股，以自己可以負擔的金額分散進場，善用零股交易與存股紀律，小資理財也可以左右逢源。

永豐金證券表示，不少投資人手中持有零股，大多是由企業配發股票股利（市場俗稱除權）而來，假設每股配發2元參與除權會拿到200股，股票庫存從1,000股提升至1,200股，配發的200股過去可以透過盤後零股交易，買進800股來湊成一張（1,000股），或者委託賣出200股出脫零頭，統一下午2點半集合競價撮合一次，10月26日盤中零股交易上路後，投資人盤中可以隨時委託掛單、取消或修改，靈活性大為提升。

永豐金證券指出，將上路的盤中零股交易與目前受投資人關注的存股平台，兩者最大的差異在於零股交易由投資人自行看盤主動進行交易決定，從標的選擇、到價格訂定，投資人必須主動判斷，委託之交易不一定可以成交；而存股平台的標的是經過券商篩選入列，並採被動式紀律扣款投資，第一次約定後，每個月到了指定扣款日就會以定期定額或定期定股自動執行，不需要盯盤；此外、在交易成本上，存股目前的推廣手續費會比盤中零股更優惠。

永豐金證券表示，零股交易與存股平台為小額投資人打開理財大門，許多領導型企業股票一張動輒幾十萬甚至上百萬，小額投資人及年輕小資族過去根本沒有機會買到這些優質公司，現在透過存股與零股交易可以輕鬆累積資產創造財富，投資人甚至可以搭配運用兩種策略，舉例來說，以存股紀律投資，在股價大漲想賣出卻還未存到1,000股，此時就可以透過盤中零股交易賣出，賣出獲利的錢繼續紀律化存股，靈活運用小額投資也可以左右逢源。

(工商 )