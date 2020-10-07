第14號颱風「昌鴻」上午8時位於台北東方1460公里的海面上，稍早已從輕颱轉為中度颱風，預估周四前（8日前）會緩慢往琉球群島東方海面移動，之後北轉接近日本的機率較高，對於台灣天氣的影響機率低，不過接近時，將為台灣東部海岸帶來長浪。

氣象局提醒，8日起至10日，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖會有長浪的現象，海邊活動請多加留意。

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(中時新聞網)