渣打銀行宣布自即日起與健康活動平台Switch＆Co展開合作，開放渣打銀行優先理財貴賓客戶免費試用權益，客戶可在線上瀏覽多元影音內容，展現渣打銀行做為首選財富管理夥伴，在提供專業金融理財之餘，更照顧客戶全方位生活需求。

Switch＆Co 為近來新興健康平台，透過數位平台提供以健康平衡為主題的豐富影音內容，讓使用者能隨時隨地進行身心鍛鍊，尤其在疫情期間更能兼顧防疫與療癒。渣打銀行率先與該平台展開合作，以數位方式協助客戶放鬆減壓，兼顧身心靈平衡。

根據渣打集團日前網路調查結果指出，受到肺炎疫情衝擊影響，全球消費者的支出項目與類型逐漸改變，如今消費者在醫療保健與生活雜貨等基本支出較高，而花在治裝、休閒旅遊等消費性支出則大幅降低。尤其是醫療保健類別，19％的全球受訪者表示疫情爆發至今，在醫療保健相關支出已明顯增加，更有24％受訪者認為未來將持續上升，顯示目前消費者對於追求健康的需求與重視。

渣打銀行優先理財暨分行通路管理處主管王開平表示：「渣打銀行作為財富管理領導品牌，除了提供專業理財諮詢與金融商品，以協助客戶累積財富之外，也持續傾聽消費者心聲，並提升客戶體驗，打造貼近現代客戶生活型態的服務與權益。透過與不同夥伴合作，渣打期待提供給客戶更豐富多元且全方位的尊榮體驗。」

渣打銀行優先理財貴賓客戶，自即日起可透過獨家連結進入Switch ＆ Co平台申請註冊，註冊成功後即可享有免費試用，使用效期至2020年12月31日止。試用期間可無限瀏覽平台內容。目前Switch ＆ Co提供數百支包含瑜珈、冥想、居家健身、身心療癒、親子活動等多元主題影片，更於日前針對中文用戶，陸續推出中文化內容，使用體驗更方便。

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