教工會與聖約翰科大教師7日第三度在教育部門口前舉行靜坐抗議行動，教師們呼口號，抗議校方積欠三個月薪資，要求教育部硬起來，除了開罰外，應依法拿出實際鐵腕，捍衛老師的基本權益。（劉宗龍攝）

聖約翰科大未發薪水給校內30多個老師已3個月，教育部長潘文忠今天表示，6日已開罰10萬元，若15日前未改善，會持續開罰；如果校方態度還是那麼強硬，教育部不排除將它納為專案輔導學校，扣減獎補助款或減招。

8月4日聖約翰科大藉著教師例行的重新續聘程序，在應聘回條中針對未兼任主管的教師，要他們同意「薪資減半」、取消例行發給的學術研究加給，其中有30多位老師不接受，因此8、9、10等3個月的薪水都未入帳，生活陷入困境。

潘文忠今天接受媒體採訪時表示，教育部之前就認定聖約翰科大已違反《教師待遇條例》，要求在10月5日前將積欠薪水還給老師，但學校未做到，因此10月6日已開罰10萬元。教育部再給聖約翰科大第二次改善機會，要求10月15日前歸還積欠老師的薪資。

如果學校一直不改善，怎麼辦？潘文忠說，將依「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」第3點等相關規定，加重處分。也就是，屆時聖約翰科大將被列為專案輔導學校，面臨減招及扣減獎補助款的處分，「這對學校來說是相當嚴重的」。

聖約翰科大不發給30多位老師薪水，高教工會今天帶著學校幾名老師到教育部前抗議，高喊「政府只開罰，師生苦哈哈」。聖約翰科大老師表示，學校欠薪三個月達千萬元，教育部卻只罰10萬元，對學校不痛不癢。

對於教育部研擬將聖約翰科大列為專案輔導學校，進行減招及扣減補助款等處分，高教工會組織部主任林柏儀說，「一個無心辦學的學校，教育部這樣的處分剛好順了他們的意」，因為現在就有傳說聖約翰科大想轉型為長照機構，都不辦學了，減招、扣減獎補助款對他們沒用。

高教工會要求，聖約翰科大趕快發給老師薪水，否則教育部就應該撤換校長及董事，才能收到震懾之效。

(中時 )