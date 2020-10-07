瑞銀集團 （UBS）及資誠聯合會計師事務所7日發布《2020瑞銀／資誠億萬富豪調查報告：乘風破浪Riding the Storm》報告，今年因新冠肺炎疫情因素，特別延長分析期間，截止2020年7月底為止，全球億萬富豪共有2189名，且財富創下歷史新高，在今年資產價格呈現V型反彈走勢下，全球億萬富豪總值達到10.2兆美元，超越2017年底8.9兆美元的高點。

據報告指出，截至今年7月大陸共有415位億萬富豪，創歷史新高的同時，財富總值達1.7兆美元，與2018年相比成長71％。而截至2020年4月初時，大陸億萬富豪的財富在過去10年成長了近9倍，反觀美國億萬富豪的財富僅成長1倍。

台灣方面億萬富豪共有40人入榜，較去年的36人回增4人，總財富至7月底為918億美元。而該報告的「億萬富豪」定義為個人名下總資產達10億美元的超級富人。

從地區來看，更以亞太地區的億萬富豪最多、共831位，佔全球億萬富豪人口38％。值得注意的是，2020年4月初到2020年7月底，亞太地區億萬富豪的財富反彈了36％，達3.3兆美元，顯示出經濟復甦的進展。

此外，隨著企業創新者和部署科技的顛覆者，成為當今經濟改革中佔有領導地位，全球億萬富豪財富分佈狀況也呈現兩極化，觀察到科技、健康醫療和實業領域的企業家表現領先，尤其在新冠肺炎疫情之下加速了分歧。

具體來看，在2018年、2019年 和2020年的前七個月中，科技業億萬富豪的財富總值成長了42.5％，從1.3兆美元增加至1.8兆美元。同一期間，健康醫療業的億萬富豪財富總值成長50.3％，從4381億美元增加至6586億美元。這些增幅遠超過同期億萬富豪的財富總成長率19.1％。

(旺報 )