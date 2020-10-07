國立高雄大學生命科學系副教授鄭竣亦利用「核磁共振光譜（NMR）」技術，對於蘭嶼李姓民眾送鑑定的異香怪石樣本，確認是龍涎香，開立證書證明。（林瑞益攝）

「這是我經手數百件檢驗案中，台灣野外拾獲真品第1例。」高雄大學生命科學系副教授鄭竣亦利用「核磁共振光譜（NMR）」技術，協助蘭嶼李姓男子鑑定所拾獲異香怪石，從NMR圖譜中發現「龍涎香素」特有訊號，確認怪石為龍涎香。

李男是於今年3月間，於海邊垂釣發現散發異香、重量近4公斤的怪石，猜測可能是龍涎香，輾轉得知高雄大學生科系副教授鄭竣亦是該領域權威，在親友鼓勵下，日前寄送少許樣本（粉末）求助。

鄭竣亦從送驗樣本的NMR圖譜中發現龍涎香素特有訊號，但雜質過多，導致訊號微弱雜訊多，為求慎重起見，通知李男再寄樣本複驗，同樣測得訊號且更加明確，這讓他篤定就是龍涎香無誤，並搜查相關文獻記載，研判可能是台灣野外拾獲真品第1例。

鄭竣亦說，根據李男拾獲的龍涎香照片與檢測結果，認為該樣品應屬「較新鮮糞便」。對於這塊石頭的市價達600萬元新台幣，他認為，這沒有市場公定價，尊重其他學者估價。

鄭竣亦不諱言，多數送驗品是蠟或脂肪酸聚合物，尤其樣品常帶有香氣，讓拾獲者誤以為是龍涎香而空歡喜一場。有別於坊間目測、焚燒、熱針鑽探等傳統檢測方法，鄭長期投入該領域研究十餘年，使用NMR鑑定技術可精準檢測真偽。

《本草綱目》記載，龍涎香是珍貴藥材，西方則做為高級香水定香劑，俗稱「漂浮黃金」，量少價昂。

(中時 )