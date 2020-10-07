北市大同區台北橋下方河面，7日下午3點有民眾發現在淡水河河面有人漂浮，警消獲報後，立刻派出橡皮艇前往河中將人救起，但已沒有呼吸，現已送馬偕醫院。

警消派出消防車輛5輛、救護車輛2輛、快艇3艘，人員20名前往救援，將年約60歲，穿著粉紅色上衣的男子拉上橡皮艇，並由大稻埕碼頭上岸，先行急救後送醫，並通知相關單位前往了解落水原因。

(中時 )