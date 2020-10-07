台北橋下方6旬男溺水 警消派橡皮艇救援 16:542020/10/07 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 年約60歲的男子在台北橋下的淡水河河面，警消派出橡皮艇救援，但男子被救上岸後已沒有呼吸心跳。（民眾提供／李文正台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市大同區台北橋下方河面，7日下午3點有民眾發現在淡水河河面有人漂浮，警消獲報後，立刻派出橡皮艇前往河中將人救起，但已沒有呼吸，現已送馬偕醫院。 警消派出消防車輛5輛、救護車輛2輛、快艇3艘，人員20名前往救援，將年約60歲，穿著粉紅色上衣的男子拉上橡皮艇，並由大稻埕碼頭上岸，先行急救後送醫，並通知相關單位前往了解落水原因。 (中時 ) #警消 #橡皮艇 #車輛 #台北橋 #救援 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 3天2次騎上國道 警奔200米撲救 04:102020/10/06 社會新聞 仁德持槍火拚案兩派6人一審判重刑 11:302020/10/07 社會 旗山凌晨火燒車 屋主懷疑弟弟下手縱火 09:222020/10/06 社會 上萬噸廢棄玻璃纖維遭棄置中部 業者交保、掮客收押 14:422020/10/07 社會 無照老農二度酒駕 撞死7旬退休教師 16:262020/10/06 社會 更生人甫出獄超商乞討 警暖捐200元助洗心革面 11:282020/10/07 社會 94歲老翁電動車拋錨路中 警援助返家 14:142020/10/07 寶島 叼菸騎士恢復清醒 因顱內出血仍住加護病房 12:022020/10/07 社會 萬華幫派械鬥1人遭砍死 嫌稱只為討4000元 11:402020/10/07 社會 蘆洲輔具廠聘用6名身障者 老闆讚賞：更細膩、更同理心 14:302020/10/07 寶島 社會熱門新聞 婦科名醫麻醉性侵15分鐘3次 妻揭惡行：他手術後都很喘 - 社會 147cm小隻馬狼狽影像曝光 機車上狂搖52秒網暴動 - 社會 公園溜滑梯口驚見褲半脫四腳獸 網腦洞大開：小夫我要進來囉 - 社會 夫登山墜300公尺深淵亡 妻靈堂痛打領隊 「虎哥」 反被求償500萬 - 社會 抓到丈夫偷看謎片大怒 她月供師傅5萬求去邪念 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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