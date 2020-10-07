馬路當停機坪？淡海新市鎮驚見「直升機」起降

新北市淡水區9月13日上午出現一架隨意起降的私人直升機，巨大聲響引起附近居民PO網關注，交通部民航局表示，直升機起降場地確定違法，依民航法可開罰6至30萬元，而駕駛員身分目前仍在調查中；淡水警分局7日回應，中午時接到士林地檢署公文，全力協助調查直升機駕駛身分。

民航局6日表示，直升機起飛地點附近障礙物很多，是很危險的起降地點，場地確定非法，可依民航法裁罰6至30萬元，目前直升機駕駛員身分尚待釐清，如確定違法，同樣由民航局移送法院，處5年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。

據了解，該航空器為Robinson-R22機型，是美國羅賓遜公司生產的輕型機，國內未合法引進，最大巡航速度一小時可達177公里，市價約台幣1000萬元，而該直升機在台僅有2架，且2架直升機都未取得合格的適航證書。

淡水警分局回應，7日約中午時接到士林地檢署公文，分局將全力協助調查，目前依民眾所拍攝的影片著手，逐一調閱監視器調查相關人等中。

(中時 )