運動防疫、居家休閒產品出貨增，成衣代工大廠聚陽（1477）第三季營收80.26億元，創單季歷史新高；聚陽指出，在經過持續調整產品結構、加上美國客戶平均單價提升，預期今年獲利成長幅度會較營收成長幅度大。

由於部分訂單提前在8月出貨，加上2019年同期基期高，聚陽9月合併營收26.9億元，年減14.77％。

聚陽指出，今年疫情在第三季趨緩後，部分客戶在補庫存、提前拉貨下，所以在8月已經有許多訂單、急單出貨，當月營收因此衝破30億元大關。所以，9月的出貨已從高點回落，但仍維持今年次高。

市場指出，聚陽第3季單季營收80.26億元，較去年同期成長4.2％，更比今年第2季大幅成長69.86％，已重回正成長軌道。

對於第四季的營運，聚陽指出，依聚陽過去二、三年的營運軌道，加上服飾業出貨的傳統季節性因素，第4季營收應會比第3季下滑。

不過，因近幾年積極調整產品結構、同時，採高質訂單策略，因此，聚陽表示，第4季營收應該可以比去年同期維持「正成長」，且獲利成長幅度會優於營收。

朝增加運動休閒、居家防疫，以及口罩防護衣等毛利較高的產品比例，是聚陽產品結構調整的方向，也因此，聚陽的訂單平均單價、營業毛利率等，近一年來都有提升。

後疫情時代，聚陽指出，運動防疫、居家休閒、計畫性防疫產品，都是未來聚陽接單的重心；聚陽指出，在「擇優出貨、重質不重量」的策略下，預期聚陽的未來的營運績效都將會是獲利成長幅度優於營收成長的格局。

除此之外，聚陽也預期，經過中美貿戰、新冠肺炎疫情的衝擊後，全球服飾品牌廠的採購策略逐漸趨向「集中採購、一次購足」的策略。這對聚陽舊客戶訂單量的增加、新客戶的開發是有利的。

以聚陽的新客戶、美國體育用品零售商Dick's Sporting Goods，聚陽指出，今年第4季就可以帶進營收貢獻，且，預期像這些新客戶的訂單量會穩定成長，2021年，這些新客戶對聚陽的貢獻效益會持續發酵、有顯著的增加。

(工商 )