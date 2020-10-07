由民間團體發起的罷免桃園市議員王浩宇目前進入第二階段倒數，罷王總部預計在10月13日送交桃園市選委會第二階段連署書，總部發言人邱仁德表示，預估要收到3萬6200份才算達到安全數量，目標要趁雙十連假再衝2000至2500份連署書才算達標。

邱仁德指出，檢視第一階段收到的連署書，依軍公教任用法規不得參與政策提議但可參與二階連署，去除掉軍公教人員、原住民不符資格族群外，另外還有資料填寫錯誤者，總計刷掉約８％，8月15日起進入二階段連署，需3萬1545份達標，雖然目前剛好達到門檻數，但考量要拉到安全數量，至少需要3萬6200份連署書才比較妥當。

邱仁德說，第二階段罷免軍公教人員可以參與，希望催出更多軍公教族群的連署支持，目前志工們持續整理收回的文件造冊，將於10月13日送交桃園市選委會交件後，經審核40天內報給中選會，預計於11月20日公告二階連署結果。

王浩宇對此則說，尊重民眾罷免的權利，但近日也有人反映罷王團體的宣傳車吵鬧、掛看板及宣傳布條擾民等，現今的網路很發達，希望他們可多利用網路避免造成困擾。

(中時 )