全天下男人都有激怒老婆的天賦，就算是演藝圈男神也不例外！以《東京仙履奇緣》爆紅成為日劇男神的唐澤壽明，之後又以《白色巨塔》、《不毛地帶》證明他不只帥氣還有演技，而如此完美的男人，竟在節目上自爆超愛電玩，沉迷到被女神老婆山口智子「處刑」。

今年將演出夯美劇《24小時反恐任務》改編作《24 Japan》的唐澤壽明，近日得空出演綜藝《帰れマンデー見っけ隊!!》，低調的他難得分享私生活，透露他是電玩「快打旋風」狂粉，「快打旋風2」電動推出的時候，因為按鍵操作相當複雜，他一直狂玩，竟然玩到大姆指脫臼。

在螢光幕前儀表堂堂的唐澤壽明，著迷的竟是電玩，他自招沉迷到大拇指脫臼會自己橋回去，然後繼續玩，如此執著，自然無法顧及電動以外的事物，因此老婆山口智子跟他講話，他根本沒發現，就這樣砸了「寵妻魔人」招牌。

沉迷電玩的結果，就是時間一拉長，老婆跟他形同冷戰，終於有一天太座受不了，發出大絕招，山口智子氣到直接把他的主機丟掉，隔天唐澤壽明醒來找不到東西，才心生婚變的危機感，回歸到那個愛妻的自己，笑著跟老婆說：「我本來就沒要繼續玩，玩夠了啦」，而丟掉主機的山口智子，被眾人妻奉為偶像，希望自己也能這麼勇敢對待老公。

(中時新聞網)